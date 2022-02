POL-NB: Zeugenaufruf- Diebstahl von zwei Spielautomaten aus einem Imbiss

Dargun (LK MSE) (ots) -



Am 19.02.2022, gegen 10.25 Uhr wurde die Demminer Polizei über die Auffindung von zwei Spielautomaten in einem Waldstück zwischen Nehringen und Klein Methling informiert. Kurz darauf meldete sich der Inhaber eines Imbisses aus Dargun, Demminer Straße und teilte mit, dass er dort einen Einbruch und den Diebstahl von zwei Spielautomaten festgestellt hat. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich bei den aufgefundenen Automaten um die entwendeten handelt. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 18.02.2022, 21.30 Uhr bis 19.02.2022, 10.00 Uhr gewaltsam in den Imbiss ein und entwendeten die Automaten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund der Größe der Automaten ist davon auszugehen, dass mindestens Personen an der Tat beteiligt waren und ein größeres Fahrzeug für den Abtransport genutzt werden musste. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können unter 03998 254100; www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell