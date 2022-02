POL-NB: Mit 1,33 Promille Verkehrsunfall verursacht

Binz (LK VR) (ots) -



Am 19.02.2022 gegen 09.50 Uhr kam es in der Ortslage Binz zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer von der Insel Rügen befuhr die Dünenstraße und beabsichtigte in die Hans-Beimler-Straße nach rechts einzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Parkbank und einer Baustellenabsperrung. Danach kam der PKW auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,33 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.



