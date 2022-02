POL-HRO: Versammlung in Rostock

Rostock (ots) -



Erneut hat es in der Hansestadt Rostock eine angemeldete Versammlung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben.



Etwa 500 Demonstrantinnen und Demonstranten sind am Freitagabend in der Hansestadt auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die aktuell geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kundzutun. Ein von der Polizei begleiteter Aufzug setzte sich gegen 18:45 Uhr vom Neuen Markt über die Augustenstraße in Richtung Lange Straße in Bewegung. Gegen 20:00 Uhr wurde der Aufzug auf dem Neuen Markt friedlich beendet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell