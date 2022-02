POL-NB: Motorcross Kraftrad aus Garage entwendet

Neukalen (ots) -



In der Zeit vom 17.02.2022, 18:00 Uhr bis 18.02.2022, 05:15 Uhr wurde aus einer Garage in der Ziegelei in 17154 Neukalen ein Motorcross Kraftrad entwendet.



Der Besitzer stellte das Kraftrad am 17.02.22 in seine Garage und bemerkte am darauffolgenden Tag, dass die Garage durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet wurde.



Aus der Garage wurde lediglich das Kraftrad entwendet.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.



Vor Ort wurden mehrere Spuren durch die eingesetzten Beamten gesichert.



Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen.



Zeugen, welche zu dem Tatgeschehen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



