POL-NB: 26. Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Für das 26. Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Neubrandenburg laufen gegenwärtig die obligatorischen Vorbereitungen.

Es steht bereits ein tolles Programm, welches am 30. April 2022 die oft schon langjährigen Stammbesucher von den Musikern der Neubrandenburger Philharmonie verzaubern wird.



Noch nicht ganz sicher ist - coronabedingt - die Anzahl der zugelassenen Konzertbesucher. Deshalb wurde der Kartenverkauf vorerst eingestellt. Alle vorbestellten Tickets werden jedoch berücksichtigt.

Insbesondere die Gäste, die im letzten Jahr freiwillig verzichteten und uns so die Durchführung des Konzertes mit halber Zuschauerzahl ermöglichten, sind werden zunächst mit Eintrittskarten bedacht. gesetzt.



Sollte eine volle Besetzung der Konzertkirche möglich sein, werden wir dementsprechend den Kartenverkauf fortsetzen und darüber informieren.



