POL-ANK: Hinweise für Medienvertreter: erneuter Aufruf - 2.500 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter nach Einbruch in Wolgaster Kita

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in die DRK-Kita "Anne Frank" in der Pestalozzistraße in Wolgast, bei dem Täter mehrere Räume der Kindertagesstätte unter Wasser setzten und ein Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht haben, bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe der Medien.



Im Anhang befinden sich Bilder der entstandenen Schäden. Neben den Vertretern der Printmedien, werden insbesondere die lokalen Rundfunksender gebeten, den Zeugenaufruf (erneut) auszustrahlen.



Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die Angaben zum Einbruch in die Kita "Anne Frank" in Wolgast im Tatzeitraum vom 27.12.2021 bis 01.01.2022 machen und Hinweise liefern können, die zur Ergreifung der Täter führen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf mögliche Täter haben, werden gebeten sich telefonisch oder persönlich an das Polizeirevier in Wolgast zu wenden. Die Dienststelle ist telefonisch rund um die Uhr unter 03836 252 224 erreichbar.



Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.



