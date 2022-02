POL-LWL: Einbruch in Discounter

Boizenburg (ots) -



Am Donnerstagabend sind unbekannte Täter in einen Discountmarkt in Boizenburg eingebrochen. Dabei haben sie nach erster Übersicht nichts entwendet. Die Täter verschafften sich gegen 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Markt am "Ellernholzplatz" und drangen trotz auslösender Alarmanlage in das Gebäude ein. Den Spuren zufolge wollten sie Tabakwaren aus Warenträgern entwenden, was ihnen allerdings nicht gelang. Kurz darauf verließen die Täter das Geschäft in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlieb ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und Beweismittel am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Im Zuge der Fahndung kam zusätzlich ein Fährtenhund zum Einsatz, der die Spur der Täter bis zur Bahnhofstraße verfolgte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) um Hinweise zu der Tat.



