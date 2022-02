POL-GÜ: Busbrand in Satow

Güstrow (ots) -



Am 17.01.2022, gegen 12:00 Uhr fuhr ein Linienbus von Rostock nach Satow. Am Endhaltepunkt in Satow angekommen, bemerkte der nunmehr sich alleine im Bus befindliche 48-jährige Fahrer, dass am Heck des Busses aus dem Motorraum Qualm austrat. Er verständigte den Notruf. Die Feuerwehr Satow begab sich zum Brandort und löschte diesen.

Das Heck wurde im Bereich des Motorraumes und der Karosserie durch das Feuer, verursacht durch einen technischen Defekt, stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Bus wird durch den Halter geborgen. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass sich auf der gesamten Fahrstrecke des Busses Ölspuren befanden. Die Ölspuren wurden durch eine Spezialfirma beseitigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-332

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell