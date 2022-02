POL-LWL: Verkehrsunfall auf der A24- 3 Personen leichtverletzt

Ruhner Berge/ Stolpe (ots) -



Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A 24 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leichtverletzt wurden. Ein mit 8 Personen besetzter polnischer Kleintransporter kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach, in der Böschung neben der Fahrbahn, zum Liegen. Der 46-jährige Fahrer, ein 32- Jähriger und 39-Jähriger Mitfahrer wurden dabei leichtverletzt. Die aus Polen stammenden Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Bergung musste der rechte Fahrstreifen für knapp 4 Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 22.000 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram:@polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell