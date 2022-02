POL-SN: Polizei stoppt schwer alkoholisierten Radfahrer

Schwerin (ots) -



In der heutigen Nacht gegen 0.25 Uhr fiel den Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin am Marienplatz ein schwer alkoholisierter Radfahrer auf. Eine anschließende Kontrolle ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,71 Promille.



Dem 49-jährigen Schweriner wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Strafanzeige wurde erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell