POL-NB: Versammlungen in Demmin am 17.02.2022

Am Donnerstag, dem 17.02.2022 fanden in der Demminer Innenstadt zwei Versammlungen unter freiem Himmel statt.



An der Versammlung in Form eines Aufzuges, welche unter dem Motto "Demmin für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung!!! Gegen den Impfzwang" stand, nahmen in der Spitze etwa 100 Personen teil.



Entsprechend der Anmeldung begann die Versammlung Am Marienhain gegen 18:05 Uhr mit einem kurzen Redebeitrag der Versammlungsleiterin. Um 18:12 Uhr formierten sich die Teilnehmer zu einem Aufzug und zogen durch die Innenstadt über die Treptower Straße, entlang des Demminer Kreisverkehres und anschließend durch ein Wohngebiet über die Baustraße zurück zum Marienhain.

Für eine kurzweilige Unterbrechung innerhalb der Aufzugsstrecke sorgte eine vom mitgeführten Anhänger gefallene Lautsprecherbox.



Zum Abschluss der Versammlung wurden durch den Versammlungsleiter Postkarten vergeben, welche an die Ministerpräsidentin des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern Frau Schwesig adressiert sind. Inhalt dieser Postkarten ist eine, in mehreren Punkten begründete Ablehnung der Impfpflicht.



Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse und Störungen beendet.



Die Teilnehmer der Versammlung hielten sich an die vorgegebenen Auflagen, welche im Vorfeld verlesen wurden.



Ein aktives polizeiliches Handeln war nicht erforderlich.



Vier Teilnehmer nahmen unterdessen in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr an der stationären Versammlung in der Kirchhoffstraße teil, welche unter dem Motto "Verantwortung und Sachlichkeit in der Corona Krise" erfolgte. Diese verlief ebenfalls ohne Störungen und entsprechend der im Vorfeld geführten Absprachen mit der Versammlungsbehörde.



