POL-HST: Schuppenbrand in Fuhlendorf

Fuhlendorf (ots) -



Am Donnerstagmorgen, dem 17.02.2022 wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 07:15 Uhr ein Brand in Fuhlendorf gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen hat ein etwa vier Quadratmeter großer, massiv gebauter Schuppen gebrannt. Bei dem Brandort handelt es sich um ein Wochenend- und Feriengrundstück in der Waldstraße.



Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausdehnung auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Durch den Brand wurden diverse Gartenmöbel und -geräte beschädigt. Die vorläufige Schadenshöhe wurde auf 3.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensicherung und Ermittlung der Brandursache im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell