POL-ANK: Alkoholisierte Frau verursacht schweren Verkehrsunfall mit Kleinkind im Auto

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, gegen 11:30 Uhr kam es auf der L266 zwischen Korswandt und Zirchow zu einem Alleinunfall eines PKW Ford, an dessen Steuer eine alkoholisierte Fahrerin aus der Region saß. Mit ihr im Auto saß ihr 3-jähriges Kind.



Nach ersten Erkenntnissen war die 31-jährige Unfallverursacherin mit ihrem PKW auf der L266 in Richtung Zirchow unterwegs. Zirka 300 Meter vor dem Ortseingang kam die Unfallverursacherin mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben wo sich das Fahrzeug überschlug und dann wieder auf allen vier Rädern zum Stehen kam.

Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihr 3-jährigs Kind, konnten das Fahrzeug nach dem Unfall selbständig verlassen.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte und Polizeibeamten konnten diese eine deutliche Alkoholisierung bei der Fahrzeugführerin feststellen. Bei einer Überprüfung des Atemalkoholwertes bestätigte sich dieser Verdacht - die Fahrerin war mit ihrem Kind im Auto mit 2,94 Promille unterwegs. Sowohl die Mutter, als auch das Kind verletzten sich augenscheinlich nicht bei dem Unfall, wurden aber mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht.



Die Blutprobenentnahme bei der Unfallfahrerin wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.



Alle Beteiligten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



