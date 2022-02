POL-HRO: Fundsache in Rostock stellt sich als Diebesgut heraus

Rostock (ots) -



Als Fundsache ist dem Polizeirevier Lichtenhagen durch einen Zeugen am gestrigen Mittwochabend eine Brieftasche samt persönlicher Dokumente übergeben worden. Der Finder hatte die Geldbörse in Diedrichshagen auf einem Waldweg gefunden.



Anhand der Dokumente konnten die Polizeibeamten den Geschädigten schnell ausfindig machen. Der 61-Jährige ist derzeit Patient in einem Krankenhaus und wurde erst durch die Beamten auf den Verlust aufmerksam gemacht. Bei der Kontrolle seiner persönlichen Sachen stellte der Rostocker fest, dass nicht nur seine Brieftasche fehlte, sondern auch Auto- und Wohnungsschlüssel sowie weitere Dokumente. Erste Ermittlungen richteten den Verdacht auf einen Patienten, der erst am Mittwoch aus der Klinik entlassen wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte nur kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden und er übergab den Beamten die entwendeten Gegenstände.



Gegen den 57-jährigen Deutschen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell