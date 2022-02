POL-NB: Unbekannte Täter brechen in Gartenlaube ein

Friedland (ots) -



Am 16.02.2022 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube des Gartenvereins "Am Müllerberg" in 17098 Friedland mitgeteilt.



Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in dem Zeitraum des 03.01.2022, 14:00 Uhr bis zum 16.02.2022, 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zur Laube und hielten sich anschließend über einen nicht bekannten Zeitraum in dieser auf.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Laube nichts entwendet.



Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.



Vor Ort konnten mehrere Spuren durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert werden.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/3000 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



