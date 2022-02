POL-ANK: Polizeieinsatz anlässlich einer angemeldeten Versammlung gegen Corona-Maßnahmen in Wolgast

Wolgast (ots) -



Die Polizeiinspektion Anklam führte heute (16.02.2022) in Wolgast einen Polizeieinsatz anlässlich einer beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldeten Versammlung mit Aufzug durch.



Die Versammlung unter dem Motto: "Gegen Impfzwang" wurde durch die Versammlungsleitung im Vorfeld auf Grund der Witterung abgesagt. Gegen 18 Uhr war die Versammlungsleitung "Am Kai" in Wolgast vor Ort. Ziel war es, mögliche Teilnehmer über die Absage zu informieren, angereist waren nur Einzelne.



Eine Versammlung wurde nicht durchgeführt und der Polizeieinsatz gegen 18:30 Uhr beendet.



