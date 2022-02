POL-NB: Ermittlungserfolg - Mehrere Einbrüche in Gartenlauben aufgeklärt

Altentreptow (ots) -



In dem Zeitraum des 29.09.2021 bis 08.12.2021 kam es in der Gartensparte Süd im Holländer Gang, 17087 Altentreptow zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben.



Insgesamt registrierte die Polizei 16 aufgebrochene Gartenlauben, aus denen überwiegend Lebensmittel, alkoholische Getränke, elektronische Geräte und vereinzelt Werkzeug sowie Bekleidung entwendet wurden.



Der Gesamtschaden beträgt mehr als 2.500 Euro.



Durch Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ist es den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin gelungen, einen Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren zu ermitteln.



Im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung räumte der 19-Jährige 8 Einbruchsdiebstähle in Gartenlauben der Gartensparte Süd ein. Als Motiv gab er an, sich in einer finanziellen Notlage befunden zu haben.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell