POL-HST: Diebe entwenden Kabel von Stralsunder Baustelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.02.2022), in der Zeit von 17:00 Uhr bis 07:00 Uhr, eine Baustelle in der Richtenberger Chaussee betreten und Kabel im Wert von rund 1.000 Euro entwendet.



Immer wieder kommt es auf Baustellen zu Einbrüchen und Diebstählen. Die Täter haben es in der Regel auf Kupferkabel, Elektrokabel und Elektroschrott abgesehen.



Die Polizei empfiehlt Baustellenbetreibern zum Schutz folgendes:



- Sichern Sie die Baustelle wenn möglich lückenlos, mit mindestens

2,5 Meter hohen Bauzäunen und Übersteigsicherung.

- Verwenden Sie einen Sichtschutz, um Begehrlichkeiten nicht erst

zu wecken.

- Leuchten Sie Lagerplätze ausreichend aus oder installieren Sie

gegebenenfalls Bewegungsmelder.

- Verbessern Sie die Überwachung der Baustelle durch Installation

von Videoanlagen mit ereignisgesteuerter Aufschaltung und

Aufnahmemöglichkeit.

- Lagern Sie hochwertige Baumaterialien in besonders abgesicherten

Bereichen oder Containern.



