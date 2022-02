POL-NB: Einbruch in den ´Schnäppchenmarkt´ Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In dem Zeitraum vom 14.02.2022, 17:00 Uhr bis 15.02.2022, 08:20 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den "Schnäppchenmarkt" der Neubrandenburger Oststadt.



Nach bisherigem Ermittlungsstand, verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Marktinneren.



Ein Stehlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden.



Die geschätzte Sachschadenshöhe beträgt 1.000,00 Euro.



Vor Ort konnten mehrere Spuren durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert werden.

Die Ermittlungen zur Tat werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



