POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung ´Fünf Hunde aus einer Gartenlaube entwendet´ vom 14.02.2022 um 17:06 Uhr

Demmin (ots) -



Wie bereits berichtet, wurden aus einer Gartenparzelle am Nonnensteig in 17109 Demmin insgesamt fünf Hunde der Rasse spanische Dogge entwendet. https://bit.ly/3GU4CQT



Am 15.02.2022 meldete sich der Eigentümer der Hunde bei den Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin und teilte mit, dass alle fünf Hunde in einem Karton vor der Anschrift seiner Frau aufgetaucht sind. Die Hunde sind wohlauf.



Zum Täter gibt es weiterhin keine Hinweise.



Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



