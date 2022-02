POL-ANK: Störung behoben - Polizeirevier Ueckermünde wieder erreichbar

Ueckermünde (ots) -



Die technische Störung, die dazu führte, dass das Polizeirevier in Ueckermünde telefonisch nicht erreichbar war, konnte behoben werden. Bürgerinnen und Bürger können die Polizisten in Ueckermünde nun wieder unter der bekannten Telefonnummer 039771 820 erreichen.



