POL-NB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten, 2 Tatverdächtige durch Polizei gefasst

Polizei stellt Täter auf frischer Tat nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten Greifswald LK VG

Am 16.02.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Anrufer um 02:26 Uhr gemeldet, dass zwei männliche Personen sich an einem Zigarettenautomaten in Greifswald, Stadtteil Schönwalde II zu schaffen machen würden.

Ein Zeuge beobachtete die sich im Anschluss entfernenden Täter und hielt Kontakt zur Polizei.

Sofort entsendete Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Greifswald konnten unmittelbar im Umfeld des Tatortes zwei georgische Staatsangehörige feststellen, die auf die vorliegende Täterbeschreibung passten.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Beschuldigten wurden zahlreiche Zigarettenpackungen - im Wert von über 750 Euro - und darüber hinaus Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Zur Sicherung der Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.

Die beiden 38 und 47 Jahre alten Georgier wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und werden im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt.



