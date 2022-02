POL-NB: Garagenbrand eines Einfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 15.02.2022, gegen 18:39 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen die Information, dass gegenwärtig in Stralsund, Stadtteil Langendorfer Berg, Löscharbeiten bei einer Garage durchgeführt werden. Beim Eintreffen war der Brand bereits gelöscht und zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Klinikum Stralsund eingeliefert. In Abstimmung mit der Feuerwehr und dem hinzugezogenen Kriminaldauerdienst Stralsund wird von einem technischem Defekt von in der Garage gelagerten Akkus ausgegangen.

Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar und die Personen wurden bereits aus der medizinischen Behandlung entlassen.

Die Garage wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell