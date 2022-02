POL-NB: Fund von chemischen Kampfstoffen

Ahlbeck (LK VG) (ots) -



Am 15.02.2022 gegen 13.45 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über den Fund von Kisten mit Tonflaschen auf der Großbaustelle der Rathenaustraße im Seebad Ahlbeck. Auf diesen Flaschen befand sich bruchstückhaft der Aufdruck: "Nur mit Gasmaske". Da zusätzlich ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen werden konnte, wurde der Munitionsbergungsdienst zur weiteren Einschätzung angefordert. Dieser teilte mit, dass es sich um einen chemischen Kampfstoff handeln könnte, der gesundheitlich als bedenklich einzustufen ist. Aufgrund dessen kam der ABC-Zug der Feuerwehr zum Einsatz, der den Kampfstoff unschädlich in entsprechenden Behältnissen sichern konnte. Im Zuge der Beseitigung des Kampfstoffes wurden weitere Kisten mit gleichem Inhalt gefunden, so dass sich die erforderlichen Arbeiten über mehrere Stunden erstreckten.



Die Polizei sperrte die Gefahrenstelle ab. Auch ein Rettungswagen war präventiv vor Ort, der jedoch glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen musste.



Die abschließende Entsorgung wird am Folgetag realisiert.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell