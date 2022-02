POL-LWL: Anhänger von Baustelle gestohlen

Matzlow-Garwitz (ots) -



Von einer Baustelle in Matzlow-Garwitz wurde über das Wochenende ein Anhänger der Marke "Böckmann" gestohlen. Gesichert war der Anhänger mit einem Kastenschloss, welches durch unbekannte Täter vermutlich gewaltsam entfernt wurde. Zudem fehlt dem Hänger hinten rechts ein schwarzer Spritzlappen mit der Aufschrift "Böckmann". Ein Mitarbeiter der Baustelle bemerkte den Verlust am heutigen Tag und verständigte die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Polizei in Parchim ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Tel. 03871/6000 entgegen.



