POL-SN: Polizei sichert umfangreich Spuren

Gleich mehrere Sachbeschädigungen an einem Gebäude wurden der Polizei am Montagmorgen gemeldet.



Die bisher unbekannten Täter hielten sich ersten Erkenntnissen nach länger an dem Altbau der Berufsschule an der Gadebuscher Straße auf und verursachten hier mehrere Sachbeschädigungen. Es wurden Scheiben eingeschlagen, Fahrradständer beschädigt und Graffiti angebracht, darunter auch verfassungsfeindliche Symbole. Nach dem am Tatort diverse Beweismittel sichergestellt und Spuren gesichert wurden, ist der Staatsschutz nun in den laufenden Ermittlungen eingebunden.



Zeugen, die Personen im Bereich der Berufsschule am Wochenende wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 0385/5180 -2224 bzw -1560 oder per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de



