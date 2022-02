POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung ´Räuberische Erpressung in einer McDonalds-Filiale in Neubrandenburg LK MSE´ vom 15.02.2022 um 00:36 Uhr.

Details anzeigen aufgefundene Jacke aufgefundene Jacke

Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am



14.02.2022 um 17:46 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in der McDonalds-Filiale im Akeleiweg in 17033 Neubrandenburg.

(Pressemitteilung: https://bit.ly/3oQTUnN )



In Tatortnähe konnten Bekleidungsgegenstände aufgefunden werden, welche dem Täter nach jetzigem Ermittlungsstand zugeordnet werden können. Auf den angefügten Bildern sind diese zu erkennen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können oder eine männliche Person mit dieser Bekleidung/ diesem Rucksack am späten Nachmittag des 14.02.2022 auf dem Lindenberg gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



