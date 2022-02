POL-LWL: Kanaldeckel und Leitpfosten auf B 191 gelegt

Malliß (ots) -



Am Montagabend kam es zwischen Neu Kaliß und Malliß zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer über einen auf der B 191 abgelegten Kanaldeckel gefahren ist. Der Unfallfahrer erkannte das Hindernis in der Dunkelheit zu spät und konnte, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, eine Kollision nicht verhindern. An seinem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Nicht nur der Kanaldeckel lag auf der Fahrbahn, auch mehrere Leitpfosten wurden einige hundert Meter weiter mitten auf die Straße gelegt.

Die Polizei hat im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen in der Nähe befindlichen 30-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen feststellen können. Der polizeibekannte Mann steht im Verdacht, die Gegenstände vermutlich absichtlich auf der Straße platziert zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell