POL-ANK: Einbruch in einen Imbissladen in Greifswald

Ein Zeitungszusteller entdeckte heute Morgen (15.02.2022, 03:30 Uhr) ein beschädigtes Fenster an einem Imbissladen in der Hunnenstraße in Greifswald. Nach ersten Informationen der Polizei haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Laden verschafft und eine Kasse entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



