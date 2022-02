POL-HWI: Löschung der Vermisstenfahndung nach vermisster Frau aus Wismar

Wismar (ots) -



Die seit dem 14. Febraur 2022 in Wismar, Stadtteil Friedenshof, vermisste Frau (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 15.02.2022) kehrte am heutigen Morgen wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurück.



Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe bei der Suche. Ferner bittet die Polizei, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten persönlichen Daten und Bilder zu löschen.



