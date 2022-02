POL-NB: Räuberische Erpressung in einer McDonalds-Filiale in Neubrandenburg LK MSE

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.02.2022 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei um 17.46 Uhr

über den Notruf mitgeteilt, dass eine männliche Person das

McDonalds-Restaurant im Akeleiweg in Neubrandenburg (Lindenberg)

überfallen habe. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach betrat eine

männliche Person den zu diesem Zeitpunkt von mehreren Gästen

besuchten Gastraum des McDonalds. An der Kasse zog er plötzlich einen

waffenähnlichen Gegenstand heraus, bedrohte hiermit das Personal und

forderte dieses zur Herausgabe von Geld auf. Danach flüchtete der

Täter mit einem vierstelligen Geldbetrag in unbekannte Richtung. Die

sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung und auch der Einsatz eines

Fährtenhundes führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Glücklicherweise wurde bei der Tat niemand unmittelbar körperlich

verletzt, lediglich eine der anwesenden Personen erlitt aufgrund der

Umstände einen leichten Schock, konnte aber nach kurzer medizinischer

Behandlung nach Hause entlassen werden. Zur Spurensicherung und

Vernehmung der Zeugen kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die

Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Tatverdächtige

wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 170-175 cm groß

- normale Statur

- weißes Basecap

- karierter Strickpullover

- schwarze Hose mit rotem Streifen

- grauer Rucksack



Sachdienliche Hinweise können unter 0395 55825224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



