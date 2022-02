POL-HWI: Versammlungsgeschehen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Wismar am 14. Februar 2022

Nordwestmecklenburg (ots) -



Die für den heutigen Montag angemeldeten Versammlungen in der Hansestadt Wismar und in Grevesmühlen verliefen aus Sicht der Polizei störungsfrei.



Die Versammlung unter dem Motto "Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung" startete gegen 17:30 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz.

Der Aufzug, an dem sich bis zu 600 Menschen beteiligten, führte über die Dankwart-, Dahlmann-, Ulmenstraße weiter Am Hafen entlang und über die Bahnhofstraße, Großschmiedestraße schließlich zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung gegen 20:00 Uhr. Um den beauflagten Mindestabstand einhalten zu können, zog sich der Aufzug schätzungsweise 400-500 Meter in die Länge. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.



Eine zweite angemeldete Versammlung unter dem Motto "Singen gegen Hass und Hetze" fand auf dem Rudolf-Karstadt-Platz in Wismar statt. Hier versammelten sich ab 17:30 Uhr in der Spitze 45 Teilnehmer zu einer Kundgebung, welche gegen 19:00 Uhr beendet war.



Unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem aber für unsere Kinder", fand in Grevesmühlen eine Versammlung statt. Gegen 18:00 Uhr kamen hier bis zu 30 Personen zusammen, die ihren Protest in einem Aufzug, der durchs Grevesmühlener Innenstadtgebiet zurück zum Marktplatz führte, kundtaten. Die erforderlichen Mindestabstände wurden eingehalten. Gegen 20:00 Uhr war diese Versammlung beendet.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete mit rund 50 Einsatzkräften das Versammlungsgeschehen in Wismar und Grevesmühlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell