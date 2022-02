POL-HRO: Versammlungslage in Rostock - Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Erneut hat es in der Hansestadt Rostock mehrere Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben.



Auf dem Neuen Markt kamen ca. 100 Personen zusammen, um friedlich und unter dem Tenor "Solidarisch durch die Pandemie" zu protestieren.



Etwa 620 Demonstrantinnen und Demonstranten sind am Montagabend in der Hansestadt auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die aktuell geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kundzutun. Dazu wurden in Lütten Klein (ca.150), in der Südstadt (ca.400) und Dierkow (ca.70) Versammlungen angemeldet. Gegen 20:00 Uhr waren alle Aufzüge in den Stadtteilen friedlich beendet.



Durch die eingesetzten Beamten wurden zwei Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen.



Die Rostocker Polizei hat den heutigen Abend mit rund 400 Einsatzkräften begleitet. Darunter befanden sich auch Unterstützungskräfte der Bundespolizei.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell