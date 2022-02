POL-GÜ: Mitteilung zu den Versammlungslagen in der Polizeiinspektion Güstrow

Güstrow (ots) -



Im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow haben am 14.02.2022 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr insgesamt ca. 716 Personen an fünf angemeldeten und einer unangemeldeten Versammlung teilgenommen, um auf diesem Weg gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impfpflicht zu protestieren.



Bei den angemeldeten Versammlungen nahmen in Teterow 150, Krakow am See 88, Bützow 110, Schwaan 75 und Laage 43 Personen teil. Bei der unangemeldeten Versammlungslage in Güstrow waren 250 Personen anwesend. Anlässlich dieser Versammlung wurden Strafanzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.



Zur Bewältigung der verschiedenen Einsatzlagen in der Polizeiinspektion Güstrow waren insgesamt 48 Beamte im Einsatz.



Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeitig gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, wurde auf den Abstand geachtet.



