POL-SN: Polizeilicher Erfolg nach Bürgerhinweis

Schwerin (ots) -



Des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Samstagabend eine Straftat aufklären konnte:



Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr wurde ein Anwohner darauf aufmerksam, wie sich zwei Personen durch ein Fenster Zugang zu einem Schulgebäude in der Goethestraße verschafften und eindrangen.



Der hinzugerufenen Polizei gelang es, zwei Jugendliche festzunehmen und an ihre Erziehungsberechtigten zu übergeben. Die beiden Deutschen waren leicht alkoholisiert.



Was die Jugendlichen in den Schulgebäude wollten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Strafanzeige wurde erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell