POL-NB: Verkehrsunfall in der Feldberger Seenlandschaft

Neustrelitz (ots) -



Am 14.02.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall auf der L 34 gerufen.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr zwischen Conow und Wittenhagen in der Feldberger Seenlandschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Lkw und dem dazugehörigen, mit einer Maissilage beladenem Anhänger die L 34 in Richtung Wittenhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Die Schutzplanke wurde dabei auf einer Länge von zirka 35 Metern beschädigt.



Die L 34 musste zur Bergung des Fahrzeuges vorübergehend beidseitig gesperrt werden.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 32.000 Euro.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.



