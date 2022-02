POL-LWL: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten bei Grabow

Grabow (ots) -



Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 072 bei Grabow zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen schwerverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unfallverursacher einem vorausfahrenden PKW aufgefahren sein, nachdem dieser auf der Landstraße gewendet haben soll. Ursache für das Wendemanöver soll ein Pannenfahrzeug auf der Gegenfahrbahn gewesen sein. Durch den Aufprall wurden der 40-jährige Autofahrer und seine 34-jährige Beifahrerin schwerverletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro. Die Landesstraße 072 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Zur Sicherung und Beräumung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Grabow und Kremmin ebenfalls im Einsatz. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden nun durch die Polizei ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Autofahrer gesucht, die Angaben zu dem Unfall machen können, der sich gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 072 zwischen Grabow und Ludwigslust ereignete. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874/ 411 0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



