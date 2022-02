POL-ANK: Zigarettenautomat in Loddin aufgebrochen

Heringsdorf (ots) -



Die Polizei wurde heute Morgen in die Strandstraße in Loddin (Insel Usedom) gerufen, da unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie Bargeld gestohlen haben. Der genaue Tatzeitraum sowie die Höhe des Gesamtschadens sind derzeit noch unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



