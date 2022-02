POL-NB: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Neukalen und Woldegk

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 12.02.2022 versammelten sich rund 60 Personen auf dem Markt vor dem Rathaus in Neukalen unter dem Motto "Gegen Spaltung und gegen Impfpflicht". Gegen 16:00 Uhr setzte sich der Aufzug in Bewegung. Nach der anschließenden Abschlusskundgebung erklärte der Versammlungsleiter die Demonstration gegen 17:00 Uhr als beendet.



Am Abend desselben Tages, gegen 18:00 Uhr, versammelten sich 37 Personen unter dem Thema "Selbstbestimmung, Corona-Maßnahmen" in Woldegk. Auch dieser Aufzug war nach ca. 1 Stunde wieder beendet.



Im Verlauf der Versammlungen kam es zu keinen Störungen. Die Polizei ordnet die Teilnehmer dem bürgerlichen Klientel zu.



