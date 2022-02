POL-GÜ: Fahrer kommt nach Wildunfall von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Güstrow (ots) -



Der 23 jährige deutsche Autofahrer war am 10.02.2022 gegen 21:00 Uhr auf der B 103 in Kuhs unterwegs, als ein Tier über die Fahrbahn lief. Nach eigenen Angaben wollte er das Fahrzeug abbremsen, verzog jedoch und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen fuhr er gegen die Leitplanke und einen Baum. Am Auto entstand ein Totalschaden und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol fest und ließen ihn pusten. Er war mit 0,36 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell