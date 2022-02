POL-NB: Ermittlungen nach räuberischem Diebstahl in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Gegen 10:55 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers in Neustrelitz über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Wilhelm-Stolte-Straße in Neustrelitz informiert.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand durchquerte eine unbekannte männliche Person, die zwei Tüten mit sich führte, den Kassenbereich des Ladengeschäfts. Die im Ausgangsbereich installierten Warenalarmtore lösten aus, als der Mann diese passierte. Ein zu der Zeit dort befindlicher Zeuge versuchte den Unbekannten am Verlassen des Gebäudes zu hindern, wogegen sich dieser erfolgreich gewaltsam zur Wehr setzte und das Geschäft verließ. Der Zeuge blieb unverletzt.



Der Mann wurde als ca. 20-30 Jahre alt und 1,80m groß beschrieben. Er war mit einer hellen Hose und einer schwarzen Weste bekleidet und hatte kurze, dunkle, lockige Haare.



Eine weitere Person, die mit dem Geflüchteten in Verbindung stehen muss, verließ kurze Zeit später ebenfalls das Gebäude. Er wurde ebenfalls als 1,80m groß, mit dunklem Kurzhaarschnitt beschrieben. Der Mann soll ca. 35-40 Jahre alt sein und war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet. Die Jacke war am linken Ärmel mit einer unbekannten Aufschrift bedruckt.



Nach Zeugenaussagen verließen beide Personen die Örtlichkeit in der Wilhelm-Stolte-Straße mit einem grauen Audi A3 mit polnischen Kennzeichen in Fahrtrichtung Bundesstraße 96.



Angaben zum möglichen Stehlgut und zur Schadenssumme können gegenwärtig nicht gemacht werden.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.



Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



