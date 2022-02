POL-HST: 18-Jähriger fährt wegen Handynutzung in den Gegenverkehr

Stralsund (ots) -



Am Abend des 10.02.2022 kam es in Stralsund, in der Lion-Feuchtwanger-Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab ein 18-jähriger deutscher Stralsunder gegenüber der Polizei bei der Unfallaufnahme reumütig zu, während der Fahrt auf seinem Handy bei YouTube Musik abgespielt zu haben. In dem Moment, als er die Werbung wegschalten wollte, sei er von seiner Fahrspur abgekommen und stieß mit einem Pkw einer 45-jährigen deutschen Stralsunderin im Gegenverkehr zusammen.



Beide Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Der Pkw, welcher auf die Mutter des 18-Jährigen zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit.



Den jungen Mann erwartet nun höchstwahrscheinlich ein Bußgeld in Höhe von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Aller Voraussicht nach wird auch seine Probezeit nach diesem Vorfall verlängert.



Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, sich während der Fahrt nicht durch elektronische Geräte oder andere Sachen ablenken zu lassen. Das Gefährliche: Wer auf sein Handy schaut, fährt in diesem Moment im Blindflug. Fünf Sekunden bei 50 km/h bedeuten, dass man 70 Meter fährt, ohne zu sehen, was auf der Straße passiert.



