13-jähriger Junge in Rostock vermisst

Bereits seit Donnerstag, dem 10.02.2022, wird der 13-jährige Maik Ole Zehm aus Rostock vermisst.

Maik Ole verließ am Donnerstag gegen 20:00 Uhr die Begegnungsstätte der Kolping-Initiative in der Eutiner Straße in Rostock Lichtenhagen und ist seit dem unbekannten Aufenthalts.

Der Junge ist ca. 160 cm groß und von kräftiger Gestalt. Bekleidet ist er mit einem schwarz-weißen Anorak mit Kapuze und er trägt dunkelgrüne Schuhe der Marke „Nike“.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 13-jährigen Vermissten, der dringend auf Medikamente angewiesen ist! Wer hat Maik Ole Zehm seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Jungen machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.