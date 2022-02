POL-ANK: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub in Wolgast

Wolgast (ots) -



Gestern (10.02.2022) kam es in der Zeit von 08:15 bis 08:30 Uhr in der Langen Straße in Wolgast (Höhe Buchhandlung) zu einem Handtaschenraub. Nach ersten Informationen der Polizei hat eine unbekannte männliche Person einer 82-jährigen deutschen Frau die Umhängetasche entrissen, wobei die Dame stürzte, sich jedoch nicht verletzte. Der Täter rannte anschließend von der Langen Straße in die Steinstraße und flüchtete. In der Langen Straße sollen sich keine weiteren Personen aufgehalten haben. In der Tasche waren neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld und eine EC-Karte.



Eine Absuche im Nahbereich nach dem flüchtigen Mann sowie der gestohlenen Handtasche verlief ohne Erfolg. Eine Strafanzeige wegen Raubes wurde aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Wolgast, u. a. Befragungen der Geschädigten, der Anwohner und der Verkäufer in der Buchhandlung, kann der Täter wie folgt beschrieben werden:



- männlich,

- ca. 20 bis 30 Jahre alt,

- schlanke Statur,

- schwarze, kurze Haare,

- schwarze Jacke.



Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei fortgeführt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat den Handtaschenraub am Donnerstag in Wolgast bemerkt? Wer hat die beschriebene Person zur Tatzeit in der Langen Straße, Steinstraße oder den umliegenden Straßen weglaufen sehen? Wer kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell