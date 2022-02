POL-HST: Kontobewegungen decken Einbruch mit 100.000 Euro Stehlschaden auf

Bergen auf Rügen (ots) -



Während sich ein deutsches Paar von der Insel Rügen im Ausland befand, stellte die 42-jährige Frau eine unberechtigte Kontobewegung mittels ihrer Geldkarte fest, welche eigentlich im heimischen Wohnhaus sein müsste. Sie und ihr 41-jähriger Partner informierten einen Bekannten, welcher daraufhin zur Wohnanschrift fuhr, um nach dem Rechten zu sehen - dieser stellte dann den Einbruch in das Einfamilienhaus fest.



Nach jetzigem Ermittlungsstand sind der beziehungsweise die derzeit unbekannte(n) Täter im Zeitraum vom 08.02.22, 17:00 Uhr, bis zum 10.02.22, 10:45 Uhr, gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Gemeinde Patzig eingedrungen und haben Gegenstände im Wert von circa 100.000 Euro entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer relevante Angaben machen kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen, beziehungsweise ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838-8100, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



