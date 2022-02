POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Usedom

Bannemin (ots) -



Heute Morgen (11.02.2022, ca. 07:45 Uhr) kam es auf der B 111 zwischen den Ortschaften Bannemin und Zinnowitz zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 58-jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Aus Bannemin kommend verlor der 58-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über die Gegenspur links in einen Graben und prallte dort mit seinem PKW gegen einen Baum.



Der Fahrer wurde in Folge des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz aus dem PKW befreit werden. Der Fahrer hat durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und musste noch vor Ort von Rettungskräften und Notarzt notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde der 58-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen.



Am Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 10.500 Euro entstanden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B 111 zwischen Bannemin und Zinnowitz für ca. 50 Minuten voll gesperrt.



