POL-SN: Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung - Wer sind die Täter und wer ist die Geschädigte?

Schwerin (ots) -



Einer älteren Dame wurde gestern gegen 17:15 Uhr in Schwerin die Handtasche entwendet. Das beobachtete eine Zeugin zufällig von einem Balkon und wählte den Notruf der Polizei.



Die Polizeiinspektion Schwerin leitete umgehend Maßnahmen ein, konnte jedoch weder die Geschädigte noch die Tatverdächtigen antreffen. Zur Aufklärung der Straftat, insbesondere der beteiligten Personen und der Tathandlung an sich, bittet das Kriminalkommissariat Schwerin die Bevölkerung um Mithilfe.



Wer hat im Bereich der Haltestelle Ludwigsluster Chaussee / Arno-Esch-Straße eine ältere Dame mit auffälliger Jacke wahrgenommen? Wer hat Jugendliche oder junge Männer zur Tatzeit mit einer Handtasche gesehen? Haben Sie durch Erzählungen der Geschädigten oder den Tätern von der Straftat erfahren oder die Tat beobachtet?



Die Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei.



