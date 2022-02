POL-HRO: Erneut unangemeldete Versammlung in Rostock

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend wurde in Rostock erneut unangemeldet gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen eine mögliche Impfpflicht demonstriert.



Rund 80 Personen nahmen an einer nicht angemeldeten Versammlung in der Rostocker Innenstadt teil. Zunächst versammelte sich die Personengruppe gegen 18:30 Uhr auf dem Universitätsplatz, um von dort einen Aufzug in Richtung Neuer Markt zu starten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten teilte sich der Aufzug in kleinere Gruppen auf, um an anderer Stelle wieder zu einem Aufzug zusammenzufinden. Dabei wurde eine Person festgestellt, die typische Parolen skandierte und so die Teilnehmenden zu Aktivitäten ermutige. Der 55-jährige Rostocker erhielt einen Platzverweis und es wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Gegen 19:30 Uhr konnte die Versammlung aufgelöst werden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell