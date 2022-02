POL-LWL: Vermisste Jugendliche an Autobahn-Notrufsäule aufgegriffen

Bandenitz/Stolpe (ots) -



An der BAB 24 bei Bandenitz hat die Polizei am späten Dienstagabend zwei Jugendliche und ein 11-jähriges Kind aufgegriffen. Alle drei galten bereits als vermisst und wurden von der Polizei in Lübeck und Schwerin gesucht. Sie hatten sich kurz nach 22 Uhr über eine Notrufsäule an der BAB 24 gemeldet und um Hilfe gebeten. Wie sich herausstellte, waren die drei ziellos unterwegs. Nachdem sie in der Dunkelheit ein Waldgebiet durchlaufen hatten, stießen sie im fröstelnden Zustand auf die Autobahn und suchten Hilfe an der nächsten Notrufsäule. Die Polizei griff die drei Vermissten - ein 11-jähriger Junge, ein 14-jähriges Mädchen und einen 16 Jahren alten Jugendlichen - wenig später neben der Autobahn auf und brachte sie zunächst zur Dienststelle nach Stolpe. Der 16-Jährige, der aus Schwerin stammt und seit dem Montag vermisst wurde, ist noch in der Nacht von seinen Eltern abgeholt worden. Die beiden anderen, die aus einer Wohngruppe verschwunden waren, stammen aus Lübeck und sind für diese Nacht zunächst in einem Parchimer Kinderheim untergekommen.



