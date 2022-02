POL-HRO: Graffiti-Sprayer in der KTV gestellt

Rostock (ots) -



Auf frischer Tat konnte ein Tatverdächtiger durch Polizeibeamte in der vergangenen Nacht gestellt werden. Gegen den 24-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



Gegen 02:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige, die in der Margaretenstraße gleich mehrere Graffiti auf eine Hauswand sprühten. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Kirchenstraße. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte einen 24-jährigen Rostocker im Barnstorfer Weg stellen. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen.



Farbreste an der Bekleidung des 24-jährigen untermauern den Tatverdacht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell